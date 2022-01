https://it.sputniknews.com/20220104/stoltenberg-il-consiglio-nato-russia-si-terra-il-12-gennaio-14474837.html

Stoltenberg: il Consiglio NATO-Russia si terrà il 12 gennaio

Il summit si terrà a Bruxelles il prossimo 12 di gennaio. 04.01.2022, Sputnik Italia

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha convocato una riunione del Сonsiglio NATO-Russia per il 12 gennaio.A riferirlo all'agenzia Reuters con una dichiarazione è stato un funzionario dell'Alleanza Atlantica:Al summit dovrebbero partecipare il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov e altri alti funzionari russi, dopo l'incontro con il vicesegretario di Stato americano Wendy Sherman a Ginevra.Il 13 gennaio, i colloqui proseguiranno nel formato più ampio dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), con sede a Vienna, che comprende gli Stati Uniti e i suoi alleati della NATO, oltre a Russia, Ucraina e altri ex stati sovietici.A proposito degli imminenti vertici, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov aveva affermato che le proposte della Russia "mirano a creare e legalizzare un nuovo sistema di accordi basato sul principio dell'indivisibilità della sicurezza e dell'abbandono dei tentativi di raggiungere la superiorità militare, principio approvato all'unanimità dai leader di tutti gli Stati euro-atlantici negli anni '90".A metà dicembre, Mosca ha consegnato agli USA e ai suoi alleati una proposta per delle garanzie reciproche di sicurezza in Europa, non dispiegamento di missili a medio e corto raggio nella reciproca portata e l'impegno a non espandere ulteriormente l'Alleanza verso est. Il presidente russo Vladimir Putin, in occasione dell'ultimo colloquio telefonico con il suo omologo americano Joe Biden, ha ribadito l'espansione del blocco NATO e il dispiegamento di armi offensive in Ucraina sono da considerare delle "linee rosse" per Mosca.

