Rapporto Agenas, crescono ricoveri e terapie intensive in tutta Italia

La Liguria è una delle Regioni che presenta i numeri più alti e rischia così di passare dalla zona gialla all'arancione. 04.01.2022, Sputnik Italia

Continuano a crescere i ricoveri di pazienti Covid sintomatici nei reparti ospedalieri di tutta Italia, così come le terapie intensive.E' quanto emerge dal rapporto pubblicato dall'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. A livello nazionale, il tasso di occupazione di posti letto sale al 19%, mentre quello delle terapie intensive è al 15%.Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti Covid, le situazioni più critiche si registrano in Valle d'Aosta Calabria (31%) e Liguria (30%).Seguono l’Abruzzo al +15%, 18%, Emilia Romagna al 17%, Friuli Venezia Giulia (24%), Lazio (17%),Lombardia (21%), Provincia autonoma di Bolzano (17%), Piemonte (23%), Puglia (11%), Sardegna (11%), Sicilia (24%), Toscana (15%), Umbria (24%), Veneto (20%). Proprio la Liguria, in virtù di questi numeri, rischia nelle prossime settimane di passare in zona arancione

