Raid della coalizione USA in Siria, colpiti obiettivi nel nord-est del paese per "autodifesa"

Raid della coalizione USA in Siria, colpiti obiettivi nel nord-est del paese per "autodifesa"

"A partire dalle 15:40 di oggi, le forze della coalizione hanno monitorato diversi siti di lancio di missili di azione indiretta che rappresentavano una minaccia imminente nelle vicinanze della base militare Green Village in Siria. Le forze della coalizione, a scopo di autodifesa, hanno compiuto attacchi per eliminare la minaccia", ha riferito il servizio stampa, senza specificare a chi appartenessero le postazioni colpite.La coalizione internazionale ha sottolineato che tale tipo di attacchi rappresentano una seria minaccia per la popolazione civile siriana e possono provocare numerose vittime. A tal proposito, la coalizione "si riserva il diritto di difendere se stessa e i partner di fronte a qualsiasi minaccia e continuerà a fare tutto il possibile per proteggere queste forze".

