Omicron, inizio della fine della pandemia? Meno 30% di ricoveri rispetto a Delta

04.01.2022, Sputnik Italia

E' troppo presto per dire se Omicron "possa preludere alla fine biologica della pandemia" di Covid-19, tuttavia l' "attenuazione di sintomi e l'immunità di popolazione" fanno ben sperare. Lo ha affermato il direttore della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Giovanni Rezza, in un intervento sul Corriere della Sera. La nuova variante sembrerebbe avere una minore virulenza rispetto agli altri ceppi del virus, con un terzo di ospedalizzazioni in meno. Tuttavia, spiega Rezza, la maggiore contagiosità costituisce una minaccia per la sanità pubblica. Il virus Sars-Cov2 si "sta rivelando particolarmente insidioso" e sorprende la sua capacità di "acquisire e fissare mutazioni che finiscono per dar vita a varianti sempre più trasmissibili rispetto a quelle che le hanno precedute".Inoltre "sia Delta che, in misura maggiore, Omicron, - prosegue - si sono dimostrate in grado di evadere la risposta immuni e di ridurre quindi, seppur parzialmente, l'efficacia dei vaccini", cosa che ha reso necessario ricorrere immediatamente alla terza dose per evitare forme severe di infezione.

