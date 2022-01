https://it.sputniknews.com/20220104/omicron-i-dati-della-danimarca-18-morti-su-oltre-55mila-contagiati-14476996.html

Omicron, è così pericolosa? In Danimarca 18 morti su oltre 55000 contagi

Dal momento della comparsa della Omicron in Danimarca, nel Regno sono stati conclamati 18 decessi associati alla variante, riferische il canale televisivo TV2... 04.01.2022, Sputnik Italia

"Sono stati registrati 18 decessi nelle persone infettate dal ceppo Omicron", afferma il rapporto.L'istituto rende noto per la prima volta statistiche sui decessi relativi alla Omicron.Il canale televisivo osserva che i 18 decessi sono stati registrati su quasi 55.691 casi di contagio dal ceppo. I dati riguardano il periodo dal 21 novembre al 28 dicembre dello scorso anno. Nello stesso periodo sono stati segnalati 100 decessi a causa di altre varianti del coronavirus.Al momento la Omicron risulta essere la variante dominante in Danimarca, circa il 90% dei positivi contraggono proprio questo ceppo.Al contempo, l'istituto rileva che il numero di ricoveri con la Omicron è diminuito di quasi la metà rispetto alla variante Delta. Come prima, la maggior parte dei ricoverati in gravi condizioni sono pazienti non vaccinati.

coronavirus, coronavirus nel mondo