No-vax invadono le piazze in Germania: manifestazioni in tutto il Paese - Video

No-vax invadono le piazze in Germania: manifestazioni in tutto il Paese - Video

Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza in tutto il territorio tedesco per esprimere il proprio dissenso contro le misure adottate dal governo per... 04.01.2022, Sputnik Italia

A Rostock i manifestanti si sono dati appuntamento davanti all'Alta Corte Regionale, da cui sono scesi in corteo per le vie della città intorno ai quartieri centrali. Alcuni facinorosi hanno cercato di sfondare i cordoni della polizia e deviare dal percorso autorizzato per dirigersi verso il centro ma sono stati fermati dagli agenti delle forze dell’ordine. Una manifestazione simile si è svolta anche a Norimberga, nel nord della Baviera, dove secondo la polizia oltre 4000 persone hanno preso parte ad un corteo contro l’obbligo vaccinale. Anche a Dusseldorf centinaia di persone si sono riunite per protestare contro il possibile varo dell’obbligo vaccinale. I manifestanti hanno esposto uno striscione con la scritta "Siamo la linea rossa, signor Scholz". Anche la capitale tedesca, Berlino, ha visto svolgersi una manifestazione dei no-vax che hanno protestato contro le misure adottate dal governo per incoraggiare la vaccinazione.

