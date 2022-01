https://it.sputniknews.com/20220104/landini-non-ci-sono-alternative-al-vaccino-obbligo-per-tutti-i-lavoratori-14471894.html

Landini: “Non ci sono alternative al vaccino. Obbligo per tutti i lavoratori”

Il segretario generale della Cgil ribadisce quanto chiesto già ad agosto dai sindacati e chiede al governo un atto di responsabilità.

Non ha cambiato idea Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, sull’obbligo vaccinale per i lavoratori: deve essere esteso a tutti ed è preferibile al Super green pass.Parlando a Repubblica, Landini, ribadisce la tesi portata avanti già dall’estate e aggiunge: “Serve un atto di responsabilità da parte del governo”.Landini spiega la sua posizione sottolineando che “il virus riguarda tutti. I luoghi di lavoro, grazie ai protocolli che abbiamo firmato con il governo e le aziende, non sono risultati focolai della trasmissione del virus. Anzi: la trasmissione avviene fuori dai posti di lavoro, sui mezzi di trasporto pubblici, nei luoghi affollati”.Stop al precariatoLandini torna anche su un altro punto caro al sindacato, il lavoro precario, citato anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno.E poi richiama l’esecutivo sulla necessità di impiegare al meglio i fondi del Pnrr puntando sul cambiamento del “modello di sviluppo gestendo la transizione ambientale, energetica e digitale. È decisivo il ruolo pubblico”.Anche Bombardieri d’accordo sull’obbligo vaccinaleSulle pagine del Fatto Quotidiano anche il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri ribadisce il messaggio espresso da Landini.E su come effettivamente declinare quest’obbligo spiega: “Come si costringe chi non vuole vaccinarsi? Ce lo ha chiesto anche il governo e capisco che è un tema delicato, ma stiamo discutendo della vita delle persone e la ripresa di questo Paese”.

Rachele Samo

