La Cina critica l'accordo AUKUS: "Mina il regime di non proliferazione nucleare"

L'intesa tra Australia, Gran Bretagna e Stati Uniti era stata resa nota alla metà del mese di settembre. 04.01.2022, Sputnik Italia

L'accordo di difesa trilaterale AUKUS tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia potrebbe portare al crollo del regime di non proliferazione nucleare.Ad affermarlo è stato il direttore generale del dipartimento per il controllo degli armamenti del ministero degli Esteri cinese Fu Cong. Cong ha sottolineato che l'attuale sistema di salvaguardia dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica non fornisce alcun modo per verificare che l'Australia non utilizzerà i materiali per creare armi nucleari.L'AUKUSA metà settembre, gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'Australia hanno svelato di aver siglato un patto di difesa trilaterale, che ha visto Canberra abbandonare un accordo bilaterale sottomarino da $ 66 miliardi con la Francia.Il 15 dicembre, il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo cinese, Xi Jinping, hanno convenuto che la partnership con AUKUS mina l'equilibrio nucleare e aumenta le tensioni nella regione.

