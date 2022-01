https://it.sputniknews.com/20220104/i-nirvana-vincono-la-causa-contro-lex-bimbo-nudo-della-copertina-di-nevermind-14480105.html

I Nirvana vincono la causa contro l’ex bimbo nudo della copertina di “Nevermind”

I Nirvana vincono la causa contro l’ex bimbo nudo della copertina di “Nevermind”

Elden aveva citato in giudizio la band e il fotografo per aver distribuito materiale pedopornografico e aver utilizzato l’immagine senza il suo consenso. 04.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-04T20:31+0100

2022-01-04T20:31+0100

2022-01-04T20:31+0100

usa

musica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/12652344_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d31d3853c9b5e3b84e497648606f4b70.jpg

Si avvicina alla parola “fine” la vicenda che ha visto coinvolti i Nirvana per la copertina del loro album “Nevermind” che ritrae un neonato nudo sott’acqua.Il giudice californiano Fernando M. Olguin ha respinto l’azione legale di Spencer Elden, che all’epoca dello scatto aveva quattro mesi, nei confronti dei Nirvana e del fotografo Kirk Weddle.l giudice ha accolto la richiesta di non luogo a procedere dei Nirvana.Elden, l’ex bimbo della foto, ha tempo fino al 31 gennaio per presentare ricorso.“Estremo stress emotivo”Per Elden, che sarebbe venuto a conoscenza dell’identità del neonato nella foto nel 2011, lo scatto è stato utilizzato senza il suo consenso e costituisce pornografia infantile.“Il danno permanente che ha subito include disagio emotivo estremo e permanente con manifestazioni fisiche, interferenza con il suo normale sviluppo e progresso educativo, perdita permanente della capacità di guadagno, perdita di salari passati e futuri, spese passate e future per cure mediche e psicologiche, perdita del godimento della vita e altre perdite da descrivere e provare al processo di questa materia”.La replica dei NirvanaLo scorso dicembre i Nirvana avevano commentato la vicenda con una nota che definiva l’accusa di distribuzione di materiale pedoporonografico “non seria”.Negli Stati Uniti le leggi federali sulla pedopornografia decadono passati i 10 anni da quando la vittima scopre il reato, cioè in questo caso nell’agosto del 2011.

https://it.sputniknews.com/20210825/il-bambino-della-copertina-di-nevermind-fa-causa-per-sfruttamento-pedopornografico-ai-nirvana-12651738.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

usa, musica