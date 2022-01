https://it.sputniknews.com/20220104/eruzione-del-vulcano-a-tonga-i-gas-nocivi-nel-mare-hanno-avvelenato-migliaia-di-pesci--14479404.html

Eruzione del vulcano a Tonga, i gas nocivi nel mare hanno avvelenato migliaia di pesci

Eruzione del vulcano a Tonga, i gas nocivi nel mare hanno avvelenato migliaia di pesci

L'eruzione del vulcano Hunga Ha'apai ha portato all'avvelenamento dell'acqua del mare e dei pesci nell'isola dello stato polinesiano di Tonga, scrive il... 04.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-04T21:50+0100

2022-01-04T21:50+0100

2022-01-04T21:50+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/14479288_0:145:5857:3439_1920x0_80_0_0_79993ab36089dceea3120391fd629245.jpg

Secondo quanto riferito dal portale, le autorità del Paese hanno avvertito che le emissioni vulcaniche nocive hanno avvelenato l'acqua intorno al vulcano e hanno anche reso il pesce inadatto al consumo. L'attività del vulcano Hunga-Ha'apai è notevolmente diminuita dall'inizio dell'eruzione del 20 dicembre, quando le autorità avevano avvertito del rischio di piogge acide. Al momento le autorità consigliano ai marinai di tenere una distanza di cinque chilometri dal cratere del vulcano, osserva Matangi Tonga. Il vulcano Hunga Ha'apai aveva eruttato nel 2009, nel 2014 e 2015, dopo di che il governo di Tonga ha annunciato la creazione di una nuova isola lunga un chilometro, collegata con un'isola vicina già esistente. Come riportato in precedenza dal giornale New Zealand Herald, il capo del Servizio geologico di Tonga Taniela Kula ha affermato che l'eruzione del vulcano Hunga Ha'apai ha aumentato la superficie dell'isola di 300-600 metri.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo