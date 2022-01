https://it.sputniknews.com/20220104/elezione-del-presidente-della-repubblica-parlamento-convocato-per-il-24-gennaio-14474182.html

Elezione del Presidente della Repubblica: Parlamento convocato per il 24 gennaio

Il Parlamento in seduta comune è stato convocato dal presidente della Camera per la prima votazione. 04.01.2022, Sputnik Italia

Il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune, con i delegati regionali, sentita la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. La prima votazione per il Presidente della Repubblica, che si terrà giorno 24 gennaio alle ore 15. A metà dicembre Fico aveva comunicato che la convocazione sarebbe arrivata giorno 4 gennaio 2022. L'avviso verrà pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale.Le modalità di votazione non sono ancora state definite, in particolare riguardo l'adozione delle misure anti-Covid a fronte della nuova ondata di contagi. Nella giornata di ieri Fico ha incontrato i questori di Montecitorio per discutere di possibili soluzioni. Le nuove modalità dovranno essere comunicate nei prossimi giorni. Nel frattempo la palla passa ai partiti che dovranno individuare un nome per il Colle. Il centrodestra cerca un confronto con il centrosinistra per condividere un metodo per l'elezione. Il PD, però, si oppone con Letta che dichiara il dibattito congelato finché il centrodestra avrà una posizione ufficiale sul nome di Berlusconi.

