De Luca: “Far slittare il rientro in classe, se necessario agiremo da soli”

De Luca: “Far slittare il rientro in classe, se necessario agiremo da soli”

2022-01-04T09:28+0100

La didattica a distanza ha permesso “di evitare danni sanitari pesanti e anche adesso chiudere le scuole sarebbe la scelta più utile per la salute e la formazione”, dice a La Stampa il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca interrogato sul da farsi con l’aumento dei contagi soprattutto nelle fasce di giovani in età scolare.Per De Luca si tratterebbe di un “sacrificio limitato” in cambio di un “beneficio rilevante”.E il governatore della Campania è pronto anche a fare da solo se non verrà ascoltato da un governo che ha perso tempo andando avanti con mezze misure.Serve il vaccino obbligatorioDe Luca ritiene che non ci siano i tempi e i numeri di personale per rientrare in classe in sicurezza soltanto con screening e misure messe in campo fino ad ora, perché ci sono situazioni critiche e “non risolvibili a breve”.Inoltre, attacca il governatore, “componenti interne al governo impediscono scelte nette, efficaci e in tempo utile. Cosa si aspetta a rendere obbligatorio il vaccino per il pubblico impiego, per il personale viaggiante pubblico e privato?”

