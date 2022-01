https://it.sputniknews.com/20220104/covid-oms-i-booster-non-bastano-per-uscire-dalla-pandemia-14475669.html

Covid, OMS: "I booster non bastano per uscire dalla pandemia"

Covid, OMS: "I booster non bastano per uscire dalla pandemia"

Una delle massime esperte epidemiologhe dell'Oms ha sottolineato l'importanza di avviare il processo di vaccinazione anche nei Paesi più poveri. 04.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-04T15:35+0100

2022-01-04T15:35+0100

2022-01-04T15:35+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/14167309_0:206:2927:1852_1920x0_80_0_0_6c3f2006213b396d01072007f971ca31.jpg

Vaccinare anche con una terza dose nei soli Paesi ricchi non sarà sufficiente per mettere fine alla pandemia del Covid-19.Ad affermarlo è stata Maria van Kerkhove, esperta epidemiologa dell'Organizzazione mondiale della sanità:Secondo la van Kerkhove, l'unica soluzione alla crisi globale è quella di accelerare con le campagne vaccinali nei Paesi meno sviluppati:"Ora è necessario allocare risorse per raggiungere il 70% di vaccinati a livello mondiale entro luglio 2022", ha concluso.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo