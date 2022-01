Covid, la Svizzera sperimenta il vaccino senza aghi: l'immunità con un cerotto

https://it.sputniknews.com/20220104/covid-la-svizzera-sperimenta-il-vaccino-senza-aghi-limmunita-con-un-cerotto-14473668.html

Il vaccino di nuova generazione mira ad indurre l'immunità eliminando le cellule infette. Non sarà disponibile prima del 2025. 04.01.2022, Sputnik Italia

Un vaccino contro il Covid-19 sotto forma di cerotto sarà testato all'Unisantè di Losanna, in Svizzera. I test partiranno dal 10 gennaio e saranno condotti su 26 volontari per un periodo di sei mesi.I primi risultati della sperimentazione sono attesi entro giugno 2022. Nella prima fase la somministrazione avverrà attraverso dei micro--aghi. Si tratta di un vaccino di nuova generazione che non utilizza l'mRna. A differenza degli altri non mira alla produzione di anticorpi ma ad indurre immunità attraverso i linfociti T, eliminando le cellule infette. "Questo è un vaccino complementare ad altri vaccini già esistenti, che sono efficaci. Non si intende sostituirli", ha spiegato Alix Miauton, il capo della ricerca presso il Policlinico Tropical Medicine, Travel e vaccinazioni a Unisanté, secondo quanto riporta la stampa svizzera. L'obiettivo della sperimentazione è determinare la sicurezza del vaccino per evitare gravi effetti avversi. Se gli studi clinici di fase 1,2 e 3 daranno risultati soddisfacenti il vaccino potrebbe essere disponibile dal 2025.

