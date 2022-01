https://it.sputniknews.com/20220104/covid-italia-bassetti-immunita-di-gregge-sara-raggiunta-entro-marzo-aprile-14474273.html

Covid Italia, Bassetti: "Immunità di gregge sarà raggiunta entro marzo-aprile"

Covid Italia, Bassetti: "Immunità di gregge sarà raggiunta entro marzo-aprile"

Secondo il direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova si dovrà abbandonare la prospettiva di una "situazione emergenziale" e invece abituarsi a... 04.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-04T12:03+0100

2022-01-04T12:03+0100

2022-01-04T12:03+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1a/9577917_0:114:1366:882_1920x0_80_0_0_46dcf94ba8336af9c09ad539ea87313c.jpg

“C’è in questo momento una ipercircolazione virale. Con la variante Omicron, che diventerà predominante nelle prossime due o tre settimane, quel 95% a cui ambiamo per avere l’immunità di gregge sarà raggiunto entro Marzo/Aprile“.Ad affermarlo è stato Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ai microfoni di Agorà, su Rai Tre.Secondo l'esperto, il nuovo ceppo di Covid-19 presenta indici talmente alti di contagiosità che "chi non è vaccinato oggi nei prossimi tre mesi sarà sicuramente contagiato".Non chiudere gli hub vaccinaliPer quanto riguarda il livello organizzativo, Bassetti ha chiarito che non sarà possibile in futuro "aprire e chiudere gli hub vaccinali"."Devono rimanere aperti almeno per i prossimi 2 anni. Perché qui è evidente che potrà succedere che dovremo vaccinarci una volta ogni sei mesi,” ha spiegato l'infettivologo.Sulla scuolaPassando al capitolo scuola, Bassetti ha dichiarato che si dovrebbe tornare "a fare la medicina scolastica".La soluzione, secondo Bassetti potrebbe essere quella di fare "i tamponi ai bambini che hanno i sintomi e se hanno i sintomi stanno in quarantena, a casa, come si èsempre fatto per il morbillo, la varicella, per la parotite“.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia