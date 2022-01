https://it.sputniknews.com/20220104/covid-19-virologo-britannico-pollard-non-e-sostenibile-vaccinare-il-mondo-ogni-6-mesi-14478574.html

Covid-19, virologo britannico Pollard: "Non è sostenibile vaccinare il mondo ogni 6 mesi"

L'ipotesi di vaccinare tutta la popolazione mondiale contro il coronavirus ogni 4-6 mesi potrebbe essere difficilmente praticabile, oltre che probabilmente non... 04.01.2022, Sputnik Italia

Ad affermarlo è il professor Andrew Pollard, esperto virologo e pediatra britannico, fra coloro che ha contribuito alla creazione del vaccino di AstraZeneca:Il virologo ha sottolineato che dal momento che finora non si è riusciti neanche "a vaccinare (con una dose, ndr) tutti coloro che vivono in Africa", una "somministrazione di una quarta dose a tutti" potrebbe essere difficilmente gestibile.Nel corso del suo intervento, Pollard ha inoltre messo in dubbio la necessità di effettuare un quarto booster, che a suo dire non è ancora "del tutto certa". Semmai, ha aggiunto il professore, essa "andrà per ora riservata alle persone più vulnerabili"Sulla questione di un'eventuale vaccinazione semestrale si era espresso anche il direttore del reparto Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti.Bassetti apre all'ipotesi di un booster semestrale:

