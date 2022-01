https://it.sputniknews.com/20220104/corsa-al-quirinale-scatta-lora-x-tra-veti-incrociati-e-strategie-14474435.html

Corsa al Quirinale, scatta l’ora X tra veti incrociati e strategie

Corsa al Quirinale, scatta l’ora X tra veti incrociati e strategie

Le votazioni al via il 24 gennaio. I partiti fremono e si spaccano su possibili nomi. Il duello più divisivo quello Berlusconi-Draghi. Patuanelli: “L’Italia... 04.01.2022, Sputnik Italia

Dal 24 gennaio al 3 febbraio, i parlamentari, i governatori delle Regioni e i Grandi elettori sceglieranno chi sarà il nuovo presidente della Repubblica che prenderà il posto di Sergio Mattarella.Dall’annuncio della data di inizio votazioni, la tensione è salita e i contatti diplomatici e non hanno iniziato a essere più fitti.Dallo stesso Cavaliere che attende, forse la quarta votazione senza maggioranza assoluta, al suo pontiere doc, Gianni Letta che tratta con tutti. Fino al premier Mario Draghi che non conferma una sua candidatura ma resta in attesa di capire gli animi dei partiti.Patuanelli: l’Italia è pronta per una donna capo dello statoPer il ministro delle Politiche agricole, quota 5stelle, Stefano Patuanelli, al momento bisogna andare al di là della questione del nome e difende la proposta di candidare una donna.Parlando al Corriere della Sera, Patuanelli sostiene che la freddezza nell’accogliere questa idea dipenda dal fatto “che i gruppi parlamentari stiano semplicemente attendendo, come tutti del resto, che la partita del Quirinale, se vogliamo chiamarla così, entri nel vivo”.Veti incrociatiPatuanelli entra però nel totonomi almeno nei commenti sul possibile passaggio del premier al Quirinale.Netto, invece, il giudizio di Letta che non accetta trattative “finché il centrodestra non scioglierà il nodo su Berlusconi è tutto congelato”.Intanto, l’altro Letta, Gianni, consigliere di sempre di Berlusconi è a lavoro soprattutto con lo stesso ex premier: “Sto facendo di tutto per far comprendere a Silvio che il rischio di bruciarsi è altissimo, nella corsa al Quirinale che ormai si è intestato, ma sono l’unico che si è preso l’ingrato compito di farglielo notare”, ha confessato ad alcuni a lui vicini, scrivono i giornali.Una prima tappa sarà quella di aspettare la riunione del Pd, prevista per il 13 gennaio, e poi decidere come muoversi come centrodestra.Intanto, Letta riceve e incontra tutte le sponde politiche: dal nipote Enrico Letta a Goffredo Bettini, i vertici del M5S, Giuseppe Conte e anche Luigi Di Maio.E dialoga anche con Draghi stesso, con cui ha un ottimo rapporto dai tempi di Bankitalia e della Bce.Il premier avrebbe fatto sapere che non intende duellare con Berlusconi, ma resta alla finestra per capire gli umori dei partiti.

