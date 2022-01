https://it.sputniknews.com/20220104/colle-il-centrodestra-tira-dritto-rotondi-il-nostro-piano-b-si-chiama-berlusconi-14478494.html

Colle, il centrodestra tira dritto. Rotondi: "Il nostro piano B si chiama Berlusconi"

Colle, il centrodestra tira dritto. Rotondi: "Il nostro piano B si chiama Berlusconi"

IL PD congela il confronto con il centrodestra finché avrà una posizione ufficiale sul nome di Berlusconi. "Rinunceremo al dialogo", commenta il vicepresidente... 04.01.2022, Sputnik Italia

Il centrodestra non rinuncerà alla candidatura di Silvio Berlusconi al Colle a costo di congelare il dialogo con il centrosinistra. Lo dice nero su bianco il vicepresidente del gruppo FI alla Camera, GIanfranco Rotondi. Matteo Salvini da settimane chiede ai leader dei partiti di riunirsi attorno ad un tavolo per trovare, se non un candidato, "un metodo" comune. Il PD gela l'iniziative del leader leghista con il veto di Enrico Letta sul nome di Silvio Berlusconi."Finché il centrodestra ha una posizione ufficiale attorno a Berlusconi, il dibattito resta congelato", sottolinea Letta che chiarirà la linea della direzione nazionale nella riunione del 13 gennaio. Il centrodestra invece prende tempo e rinvia ogni decisione a dopo l'epifania, in attesa di quello che farà il centrosinistra. L'ipotesi è quella di una convocazione il 14 gennaio, secondo quanto trapela da Repubblica. Il presidente della Camera Roberto Fico oggi ha convocato per il 24 gennaio il Parlamento in seduta comune con i delegati regionali, per la prima votazione che avrà luogo alle 15.00.

