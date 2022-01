https://it.sputniknews.com/20220104/boom-di-contagi-covid-tra-gli-operatori-sanitari-nursind-serve-almeno-un-tampone-a-settimana-14475302.html

Boom di contagi Covid tra gli operatori sanitari, Nursind: "Serve almeno un tampone a settimana"

Boom di contagi Covid tra gli operatori sanitari, Nursind: "Serve almeno un tampone a settimana"

Il sindacato delle professioni infermieristiche lancia l'allarme sull'aumento esponenziale di casi fra gli operatori sanitari e delle sempre più frequenti... 04.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-04T13:55+0100

2022-01-04T13:55+0100

2022-01-04T13:55+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/918/77/9187791_0:141:960:681_1920x0_80_0_0_fd77b2949a10eaa1d8fe1d3beaa983db.jpg

In appena un mese i casi fra sanitari sono aumentati del 210%, di cui l'82% tra gli infermieri, secondo i dati Iss. Il segretario provinciale del sindacato delle professioni infermieristiche Nursind di Roma, Stefano Barone, ai microfoni de l'Italia s'è desta, in onda su Radio Cusano Campus, chiede controlli più capillari e presidi di polizia all'interno degli ospedali. I contagi fra i sanitariIl sindacalista lamenta la bassa attendibilità dei tamponi rapidi e chiede "che vengano fatti i tamponi almeno una volta a settimana, mentre al momento nel Lazio si fanno ogni 10 giorni”.La pressione sugli ospedaliIn merito alla situazione negli ospedali Barone spiega che, a fronte di una "pressione minore nelle terapie intensive rispetto alle precedenti ondate", non è minore "la pressione dei pazienti positivi che stazionano nei Pronto Soccorso e nei reparti Covid". Le aggressioni del personale ospedaliero“I temi del sovraffollamento dei pronto soccorso, delle aggressioni colpiscono direttamente il personale impegnato soprattutto in prima linea. - prosegue - Noi su questo abbiamo chiesto più volte un intervento immediato per la tutela del personale sanitario negli ospedali. Ad esempio potrebbero essere previsti dei presidi di polizia per fare in modo che si possa intervenire immediatamente. Ribadiamo la necessità di intervenire in maniera tempestiva ed incisiva”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia