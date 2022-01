https://it.sputniknews.com/20220104/bolsonaro-ricoverato-per-occlusione-intestinale-non-serve-intervento-chirurgico-14477451.html

Bolsonaro ricoverato per occlusione intestinale: non serve intervento chirurgico

Bolsonaro ricoverato per occlusione intestinale: non serve intervento chirurgico

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, ricoverato per occlusione intestinale, non ha bisogno di un intervento chirurgico, riferisce il portale G1, citando i... 04.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-04T18:18+0100

2022-01-04T18:18+0100

2022-01-04T18:18+0100

mondo

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/17/10040057_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_32b6a85159eba1b3b84416e91c5a1576.jpg

Bolsanaro era stato ricoverato d'urgenza nella giornata di ieri. Il capo di stato ha comunicato che potrebbe essere sottoposto ad un intervento chirurgico.Le condizioni di salute del presidente sono soddisfacenti, gli è stata prescritta una dieta liquida. Nel luglio 2021 Bolsonaro era già stato ricoverato in ospedale per occlusione intestinale. Il presidente del Brasile soffre di problemi di salute fin dal 2018, anno in cui fu ferito durante un attentato. Bolsonaro venne colpito con un coltello durante un comizio elettorale nella città di Juiz de Fora, nello stato del Minas Gerais, quasi un mese prima delle elezioni. Il coltello danneggiò l'arteria mesenterica, che serve ad assicurare l'irrorazione dell'intestino. Successivamente, il presidente del Brasile ha subito diverse operazioni.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica