Australian Open, Novak Djokovic ottiene l'esenzione dal vaccino e potrà partecipare

Il vincitore di 20 tornei dello Slam ha ricevuto uno speciale permesso grazie al quale potrà recarsi in Australia. 04.01.2022, Sputnik Italia

Ormai è ufficiale: Novak Djokovic potrà prendere parte ai prossimi Australian Open, il primo torneo dello Slam in programma nelle prossime settimane in Australia.Il tennista serbo numero uno del mondo ha infatti annunciato di aver ricevuto una speciale esenzione medica dalle autorità sanitarie di Canberra, che gli permetteranno di recarsi in Australia nonostante non rispetti le norme anti-Covid del PaeseDjokovic è il campione uscente del torneo australiano, per il quale è previsto che i partecipanti siano vaccinati.Finora il serbo ha sempre rifiutato di rivelare se si sia sottoposto o meno alla vaccinazione anti-Covid, ma in passato non aveva nascosto le proprie posizioni no-vax.

mondo