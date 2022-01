https://it.sputniknews.com/20220104/apple-supera-i-3-trilioni-di-capitalizzazione-sul-mercato-e-la-prima-societa-al-mondo-14470834.html

Apple supera i 3 trilioni di capitalizzazione sul mercato: è la prima società al mondo

Apple supera i 3 trilioni di capitalizzazione sul mercato: è la prima società al mondo

La società di Cupertino è la prima a superare questa soglia psicologica affermandosi come la più redditizia al mondo, dopo che dall'inizio del 2021 il titolo è...

Apple vola a Wall Street e supera i 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione sul mercato, dopo che questo lunedì il titolo ha raggiunto il massimo storico di $ 182,87. E' la prima società a superare questa soglia psicologica, diventando la più capitalizzata al mondo. Già tre anni fa il colosso di Cupertino aveva sfondato il muro di 1.000 miliardi di market cap, per poi toccare nel 2020 quota 2.000 miliardi dopo una crescita dell'80% in un anno. Nel 2021 il titolo continua a salire del 38% e il primo giorno di negoziazione del nuovo anno raggiunge il traguardo record. Le prospettive per il 2022 sono rosee, nonostante la pandemia di Covid-19 e l'incertezza dovuta alla diffusione della variante Omicron. Le azioni attualmente oscillano fra i 175 e i 180 dollari e Jp Morgan ha alzato il target price a 210 dollari. Se questo obiettivo verrà realizzato a fine anno Apple potrebbe raggiungere 3,5 trilioni. Secondo quanto affermato in una nota dall'analista di Wedbush Securities Daniel Ives, nel mese di dicembre la domanda ha superato l'offerta per Apple, con oltre 40 milioni di iPhone venduti durante le festività natalizie, un numero record nonostante la carenza di chip. Il prossimo iPhone SE 5G di Apple ha il potenziale per attirare quasi 1,4 miliardi di utenti Android di fascia medio-bassa e circa 300 milioni di utenti di vecchi modelli di iPhone. La Cina, ha aggiunto, resta uno dei principali punti di forza per l'azienda.

