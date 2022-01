https://it.sputniknews.com/20220104/anestesisti-7-su-10-in-intensiva-e-no-vax-e-la-meta-e-negazionista-vogliono-morire-14466790.html

Anestesisti, 7 su 10 in intensiva è no-vax e la metà è negazionista: vogliono morire

2022-01-04T06:35+0100

Queste le parole, riferite all’Ansa, del presidente della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione Terapia Intensiva (Siaarti) Antonino Giarratano.Questi pazienti arrivano in ospedale “in condizioni gravissime, dopo settimane senza cure o con pseudo cure. E spesso, una volta ricoverati, rifiutano procedure salvavita. Di conseguenza, la sopravvivenza di pazienti Covid-19 che arrivano in terapia intensiva sta diminuendo rispetto” ad alcuni mesi fa.Non è tutto, perché Giarratano aggiunge: “in passato solo i malati oncologici terminali rifiutavano le cure, ora le rifiutano persone che possono esser salvate”.Una situazione senza precedentiGli anestesisti e gli infermieri delle terapie intensive, oltre ad aver terminato le energie fisiche, hanno terminato anche quelle psichiche, con situazioni di Burn-Out.Siamo quindi arrivati all’assurdo di persone che chiedono di morire ai medici, la cui professione è quella di salvare vite.Da nord a sud dell’Italia la situazione è pesante, forse di più è fatalmente delirante, e questo nonostante il numero di ricoverati sia inferiore rispetto a un anno fa, prosegue Giarratano.I no-vax sottraggono posti agli altriDa notare che le terapie intensive servono per accogliere chi subisce un incidente stradale, chi vi viene ricoverato per sepsi o per altre complicazioni mediche. E queste persone rischiano di non trovare posto.Azioni legali contro i mediciE poi l’assurdo che si aggiunge all’assurdo. I sanitari sono bombardati “da minacce di azioni legali” e non ce la fanno più.“Perché quando hai pochi minuti per intubare o ventilare un paziente, spesso devi scegliere tra sottoporgli il consenso informato o salvargli la vita”. Questo, conclude Giarratano, “è l'aspetto totalmente nuovo che va deontologicamente e eticamente ristudiato, serve una rivalutazione normativa” a cui il ministro della Salute dovrebbe dare una risposta, con il governo e il Parlamento.

