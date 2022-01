https://it.sputniknews.com/20220104/air-italy-meloni-vicenda-incredibile-ed-inaccettabile-14475023.html

Air Italy, Meloni: vicenda incredibile ed inaccettabile

Air Italy, Meloni: vicenda incredibile ed inaccettabile

Nella giornata di domenica la compagnia ha inviato ai lavoratori oltre 1.300 lettere di licenziamento con effetto immediato. 04.01.2022

"Incredibile e inaccettabile la vicenda dei lavoratori di Air Italy, la seconda compagnia aerea italiana". La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commenta con queste parole il licenziamento dei dipendenti della compagnia, che definisce "una vergogna nazionale". Poi l'affondo contro l'esecutivo guidato da Mario Draghi: "Nell’inerzia più assoluta del “governo dei migliori”, che proroga il reddito di cittadinanza ma non difende il lavoro vero degli italiani". Air Italy ha inviato in anticipo al 2 gennaio 1322 lettere di licenziamento con effetto immediato ai dipendenti. L’azienda ha scelto la strada del licenziamento collettivo, anziché quella del rinnovo della cassa integrazione, che sarebbe scaduta tra qualche giorno. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo denunciano la “totale indifferenza delle istituzioni” e hanno chiesto “un intervento immediato del Governo per bloccare la procedura”. Per i sindacati questi licenziamenti di massa rappresentano ina “vera e propria tragedia sociale”.

