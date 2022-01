https://it.sputniknews.com/20220103/virginia-raggi-organizza-i-grillini-del-no-obbligo-vaccinale-m5s-ancora-spaccato-14464121.html

Virginia Raggi organizza i grillini del no obbligo vaccinale, M5s ancora spaccato

Nel Movimento 5 Stelle c’è ancora chi resiste alla mutazione genetica subita dal partito in questi anni e si rifiuta di cedere all’obbligo vaccinale contro il... 03.01.2022, Sputnik Italia

E così Virginia Raggi, spodestata dal Campidoglio, si appresta ad organizzare un fronte reazionario all’interno dei pentastellati, per opporsi all’obbligo vaccinale.Nei giorni scorsi è stato il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, a innescare la miccia, quando si è espresso a favore dell’introduzione dell’obbligo vaccinale esteso.All’interno del Movimento, dove neanche Giuseppe Conte pare riuscire a compattare, si è così creato un doppio fronte, in cui anche la capogruppo al Senato, Mariolina Castellone, si schiera.Pare che la Castellone abbia esplicitato le sue perplessità riguardo all’obbligo del vaccino contro il Covid-19.“Questa è la mia visione ma faremo un’assemblea congiunta domani per arrivare ad una sintesi come gruppo in vista del Consiglio dei ministri”, ha detto la Castellone, come riporta l’Huffingtonpost.

