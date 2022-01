https://it.sputniknews.com/20220103/via-da-marradi-la-fabbrica-di-marron-glace-gli-ex-gkn-portano-solidarieta-alle-operaie-14458912.html

Via da Marradi la fabbrica di marron glacè, gli Ex Gkn portano solidarietà alle operaie

Via da Marradi la fabbrica di marron glacè, gli Ex Gkn portano solidarietà alle operaie

Nel piccolo Comune di neanche 3mila anime di Marradi (Firenze) chiuderà la fabbrica che produce marron glacè, di proprietà di Italcanditi, una società a sua... 03.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-03T11:45+0100

2022-01-03T11:45+0100

2022-01-03T11:45+0100

lavoro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0a/12089595_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a7cc70e1e00e911ffef135c3184f98a4.jpg

Alle operaie dello stabilimento, per la maggior parte appunto donne, a cui pochi giorni prima della chiusura d’anno è stata recapitata la lettera che la produzione verrà spostata a Bergamo, è giunta la solidarietà degli ex operai della Gkn di Campi Bisenzio, ora diventata Qf, dopo l’acquisizione da parte dell’imprenditore Francesco Borgomeo.“La vogliamo dire così: se in Gkn non si poteva permettere che sfondassero, a Marradi non si può perdere. C'è la storia, la capacità, le macchine, la materia prima e una fabbrica che, ricordiamolo, nasce storicamente come azienda pubblica”, aggiunge il sindacalista.Solo speculazione finanziaria“Con la chiusura di questa fabbrica si mette in crudo un intero territorio montano e 80 donne per una decisione che non ha alcuna motivazione. È l'ennesima speculazione finanziaria dell'ennesimo fondo di turno in barba ai lavoratori, le lavoratrici e al tessuto economico e sociale di una comunità che si è mobilitata in maniera stupefacente”, ha detto dal canto suo Chiara Torsoli, della Flai Cgil di Firenze.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lavoro