https://it.sputniknews.com/20220103/torre-del-greco-bimbo-di-due-anni-cade-in-mare-a-nulla-i-soccorsi-14457056.html

Torre del Greco, bimbo di due anni cade in mare: inutili i soccorsi

Torre del Greco, bimbo di due anni cade in mare: inutili i soccorsi

Tragedia in tarda serata, ieri, a Torre del Greco. Un bimbo di appena due anni è morto dopo esser caduto in mare. Indaga la magistratura sull'accaduto... 03.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-03T09:24+0100

2022-01-03T09:24+0100

2022-01-03T09:31+0100

italia

tragedia

morte

campania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/826/67/8266768_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_34a8a5a4d9483d4981a17cbd3b7ec846.jpg

Indagano i carabinieri di Torre del Greco sull'episodio avvenuto in tarda serata nella cittadina campana: un bimbo, che era in compagnia della madre, è finito in mare. La donna si sarebbe lanciata subito in acqua, nel tentativo di salvare il figlio; con lei anche alcuni giovani presenti sul luogo, ma per il piccolo non c'è stato purtroppo nulla da fare.Il personale dei mezzi di soccorso intervenuti sul posto non ha potuto fare altro se non constatare la morte del piccolo.È stato messo sotto sequestro il tratto di litorale ove è avvenuta la tragedia; lo stesso per la salma, a disposizione della magistratura, che indaga sull'episodio.Non si esclude, secondo alcune indiscrezioni di stampa, che la tragedia sia avvenuta durante un tentativo di suicidio della donna, la quale avrebbe gettato in acqua il piccolo per poi buttarsi anche lei, ma sarebbe stata trattenuta all'ultimo.Al vaglio degli inquirenti le testimonianze delle persone presenti sul luogo al momento dei fatti.

campania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, tragedia, morte, campania