Super green pass, Costa: "Ragionevole estenderlo ai luoghi di lavoro"

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, non esclude che l'obbligo vaccinale possa essere "esteso ad altre categorie di lavoratori".

“Ritengo ragionevole un'estensione del super green pass nei luoghi di lavoro, sempre per incentivare la vaccinazione”. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, apre alla possibilità di introdurre quello che sarà di fatto un obbligo vaccinale per tutte le categorie di lavoratori.La decisione potrebbe essere presa dal governo già a metà di questa settimana, nel prossimo Consiglio dei Ministri, e potrebbe entrare in vigore a partire da febbraio, secondo le indiscrezioni circolate su alcuni quotidiani."Le evidenze scientifiche ci dicono che la terza dose protegge molto nei confronti della variante Omicron. – spiega il politico di Noi con l’Italia, intervenendo alla trasmissione Mediaset Controcorrente, su Rete4 - Con gli ultimi provvedimenti, che il governo ha adottato per gestire al meglio la pandemia, abbiamo voluto dare anche un segnale importante a quei cittadini che si sono sottoposti alla terza dose”.Sulla situazione negli ospedali italiani, inoltre, il sottosegretario parla di “forte crescita dei contagi ma non sul fronte degli ospedalizzati”. “Si tratta di capire poi – ha aggiunto - quanti sono i no-vax fra i ricoverati"."Il green pass e il super green pass hanno consentito al Paese di proseguire in modo graduale verso il ritorno alla normalità. In Italia è sostanzialmente tutto aperto a differenza di altri paesi che hanno introdotto il lockdown”, rivendica Costa.La misura è sul tavolo, quindi. Ma ci sono ancora diversi interrogativi. La platea dei lavoratori non vaccinati è di circa 3 milioni. Tra i problemi che si pongono, c’è quello degli indennizzi o delle esenzioni, che potrebbero far partire centinaia di migliaia di ricorsi.

