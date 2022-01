https://it.sputniknews.com/20220103/sudan-premier-hamdok-si-e-dimesso-14455054.html

Sudan, il premier Hamdok si è dimesso

Sudan, il premier Hamdok si è dimesso

Il premier del Sudan, Abdallah Hamdok, ha annunciato le sue dimissioni, a due mesi dal colpo di stato del generale Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, che lo... 03.01.2022, Sputnik Italia

Ha annunciato così le dimissioni dalla carica di primo ministro del paese africano, in tumulto dal colpo di stato dell'ottobre 2021:L'annuncio è stato dato ufficialmente dal premier uscente, con un messaggio trasmesso sulla rete TV nazionale, aggiungendo che il Paese sarebbe ad una svolta pericolosa, come riportato ancora da Ansa:Il Paese è pressoché nel caos.Le dimissioni seguono l'ennesimo episodio di violenze. Media internazionali e locali riportano la notizia di un bagno di sangue e dell'uso dell'artiglieria pesante da parte dell'esercito, al potere de facto dal golpe dell'ottobre 2021.Dal giorno del golpe, risultano una sessantina i morti tra i dimostranti che hanno preso parte alle proteste contro la presa di potere dei militari, in una Khartoum blindata e priva di accesso ad internet per il blocco delle autorità.

