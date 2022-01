https://it.sputniknews.com/20220103/scienziati-rivelano-un-pericolo-della-forma-lieve-del-covid-14466907.html

Scienziati rivelano un pericolo della forma lieve del Covid

Secondo i ricercatori statunitensi, il Covid-19 in forma lieve può provocare reazioni autoimmuni.

Il decorso lieve o asintomatico del Covid-19 nei non vaccinati non garantisce l'assenza di conseguenze dell'infezione per l'organismo, hanno sostenuto i ricercatori del Cedars-Sinai Medical Center degli Stati Uniti. I risultati dello studio sono stati pubblicati sul Journal of Translational Medicine.I ricercatori hanno concluso che anche un lieve decorso dell'infezione da coronavirus in alcuni casi porta alla formazione di una lunga risposta immunitaria, che colpisce lo stato dei tessuti e degli organi umani.Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero di pazienti Covid è vicino ai 290 milioni ed oltre 5 milioni di persone sono morte. Gli Stati Uniti sono il paese col maggior numero di casi, circa 56 milioni, seguiti da India, con poco meno di 35 milioni, Brasile, con 22,2 milioni, Regno Unito, con 13,2 milioni e Russia, con 10,5 milioni. L'Italia è il nono Paese nel mondo per numero di casi di Covid, con circa 6,3 milioni.

