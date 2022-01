https://it.sputniknews.com/20220103/sardegna-vede-marco-simoncelli-ed-esce-dal-coma-14459041.html

Sardegna, vede Marco Simoncelli ed esce dal coma

Una notizia davvero toccante quella che ci giunge dalla Sardegna. Un ragazzo, in coma dopo la caduta da un monopattino e dopo che era stato operato per... 03.01.2022, Sputnik Italia

Sta facendo il giro del mondo per l'inusuale originalità dell'accaduto Marco Sias, 20enne di Iglesias, finito in coma dopo una brutta caduta da un monopattino avuta lo scorso novembre, ha raccontato ai propri genitori di aver incontrato niente meno che il campione motociclistico mondiale Marco Simoncelli, in sella alla sua moto numero 58, il quale lo avrebbe rassicurato sul risveglio imminente.Il giovane ha raccontato l'episodio esso stesso stupito, perché, come ha dichiarato poi, "non segue lo sport" e ha dovuto fare delle ricerche per risalire al campione.

