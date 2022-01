San Paolo, Bolsonaro ricoverato d'urgenza in ospedale dopo aver accusato dolori addominali

https://it.sputniknews.com/20220103/san-paolo-bolsonaro-ricoverato-durgenza-in-ospedale-dopo-aver-accusato-dolori-addominali-14462358.html

Il presidente Jair Bolsonaro ha lasciato Fort Marechal Luz, a São Francisco do Sul, intorno alla mezzanotte di domenica, a bordo di un elicottero dell'aeronautica militare brasiliana che lo ha trasportato a Joinville, dove si è imbarcato per San Paolo, secondo quanto riferito dal portale web di notizie brasiliano G1.Bolsonaro è arrivato a San Paolo intorno all'1:30 di questo lunedì e la delegazione della presidenza si è recata direttamente all'ospedale Nova Star, a Vila Nova Conceição, nella zona Sud.Secondo approfondimento di GloboNews, il medico Antônio Luiz Macedo, che ha operato Bolsonaro dopo la coltellata nel settembre 2018 e da allora ha seguito l'evolversi del caso, ha affermato che la delegazione ha riferito che il presidente avvertiva dolori addominali e per questo è stato portato d'urgenza in ospedale.Secondo il medico, si sospetta una nuova ostruzione intestinale. Egli, tuttavia, non crede che sia necessario un ulteriore intervento chirurgico. Macedo è alle Bahamas in attesa di un volo per tornare in Brasile e valutare il quadro medico-patologico del presidente.Il presidente brasiliano era stato ricoverato il 14 luglio 2020 per curare una "subocclusione intestinale".Vacanze con il Covid-19Bolsonaro, che ha trascorso il capodanno a São Francisco do Sul, ha partecipato a diversi incontri durante il suo periodo di vacanza. In una delle occasioni, ha avuto contatti con il deputato federale colonnello Armando, che è risultato positivo al Covid-19.All'imbarco a Santa Catarina, Bolsonaro era accompagnato dalla first lady, Michelle Bolsonaro, da altri membri della famiglia, oltre al team di sicurezza.Il presidente era a San Francisco do Sul dal 27 dicembre.L'aeronautica militare brasiliana, prima della partenza della delegazione, ha avvisato l'aeroporto di Navegantes che sarebbe decollato con i due elicotteri che avrebbero accompagnato il viaggio del presidente. I due veivoli sono atterrati a São Francisco do Sul intorno alle 23:00. Quindi, un convoglio di veicoli con l'entourage del presidente è stato portato da Fort Marechal Luz all'aereo, che ha proseguito fino all'aeroporto di Joinville.L'agenda di Bolsonaro non prevedeva appuntamenti per questo lunedì 3 o per domani martedì 4.

