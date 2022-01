https://it.sputniknews.com/20220103/roma-trovato-morto-lo-scrittore-e-attivista-ungherese-per-i-diritti-civili-gergely-homonnay-14455440.html

Roma, trovato morto lo scrittore e attivista ungherese per i diritti civili Gergely Homonnay

Roma, trovato morto lo scrittore e attivista ungherese per i diritti civili Gergely Homonnay

Ritrovato privo di vita nei locali di un'associazione culturale romana. Indagano sulle cause gli inquirenti. 03.01.2022, Sputnik Italia

Gergely Homonnay, scrittore ungherese ed attivista per i diritti civili nel proprio paese, è stato trovato privo di vita nei locali di un'associazione culturale romana, nel quartiere San Giovanni.Non sembrano esservi segni di violenza sul corpo, ma gli inquirenti stanno vagliando tutte le ipotesi.A chiarire le cause del decesso è stata predisposta l'autopsia.Lo scrittore, ungherese di nascita, viveva da anni a Roma ed era attivo nella difesa dei diritti della comunità gay in Ungheria, in contrasto con il governo del Paese.

