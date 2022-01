https://it.sputniknews.com/20220103/presidente-della-repubblica-donna-lappello-delle-donne-della-cultura-italiana-14456070.html

Presidente della Repubblica donna, l’appello delle donne della cultura italiana

Presidente della Repubblica donna, l’appello delle donne della cultura italiana

Le donne della cultura e dello spettacolo chiedono al Parlamento italiano di nominare a presidente della Repubblica una donna. 03.01.2022, Sputnik Italia

La lettera è firmata da Dacia Maraini, Melania Mazzucco, Fiorella Mannoia, Luciana Littizzetto, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Silvia Avallone, Andrée Ruth Shammah e molte altre.Questo è il tempo di eleggere una donna Capo dello Stato, scrivono nella lettera, come riportato dall’Ansa.“Eppure sappiamo che ci sono in Italia donne che per titoli, meriti, esperienza ed equilibrio possono benissimo rappresentare l'intera nazione al massimo livello. Non è questa la sede per fare un elenco di nomi ma molte donne hanno ottenuto stima, fiducia, ammirazione in tanti incarichi pubblici ricevuti, e ci rifiutiamo di pensare che queste donne non abbiano il carisma, le competenze, le capacità e l'autorevolezza per esprimere la più alta forma di rappresentanza e di riconoscimento”, scrivono.E concludono affermando che non ci sono “ragioni accettabili per rimandare ancora questa scelta”.I nomiGià in precedenti elezioni del Capo dello Stato sono stati presentati nomi che hanno anche ricevuto voti, tra questi la giornalista Milena Gabanelli.Più di recente, tra le donne si è vociferato il nome dell’attuale ministro della Giustizia, Marta Cartabia, un giudice costituzionalista, accademica e nota per essere stata la prima presidente donna della Corte costituzionale. Quello del ministro Cartabia è un curriculum che non passa inosservato ed è di indiscutibile valore.

