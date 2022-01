https://it.sputniknews.com/20220103/pillole-anti-covid-molnupiravir-e-remdesivir-approvate-da-aifa-da-domani-distribuite-alle-regioni-14464954.html

Pillole anti-Covid Molnupiravir e Remdesivir approvate da Aifa, da domani distribuite alle regioni

Pillole anti-Covid Molnupiravir e Remdesivir approvate da Aifa, da domani distribuite alle regioni

Approvazione da parte di Aifa della pillola anti-Covid-19 Molnupiravir di Merck e all'antivirale Remdesivir. 03.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-03T19:24+0100

2022-01-03T19:24+0100

2022-01-03T19:24+0100

italia

virus

approvazione

farmaci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/16/9820072_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5d8a9dab94646e86c024dcf33d07ae1.jpg

Con il via libera da parte di Aifa verranno distribuite alle regioni la pillola anti Covid-19 Molnupiravir di Merck e l'antivirale Remdesivir.Il primo dei due farmaci, il Molnupiravir, è un antivirale orale e ne è stata autorizzata la distribuzione per le condizioni d'emergenza, con il decreto 26 novembre 2021, che ne prevede l'utilizzo a 5 giorni dal sorgere dei sintomi tipici della malattia.La prescrizione prevede l'uso del farmaco in somministrazione di 4 compresse da 200 mm per 2 volte al dì, per 5 giorni.Il secondo, il Remdesivir, è stato autorizzato dall'Agenzia Europea del farmaco, l'Ema, che ha previsto l'uso dello stesso per i pazienti non in ossigenoterapia e ad alto rischio Covid-19 di tipo grave, con una somministrazione prevista entro 7 giorni dall'insorgenza di sintomi, prevedendone la durata di trattamento di 3 giorni.Per entrambi i farmaci ed il loro uso è stata prevista l'istituzione di un "registro di monitoraggio", registro che a breve verrà reso accessibile sul sito dell'Aifa stessa.Il primo farmaco, il Molnupiravir di Merck, sarà distribuito alle regioni già da domani 4 gennaio.

https://it.sputniknews.com/20211219/magrini-aifa-contro-il-coronavirus-servira-una-quarta-dose-forse-tra-sei-mesi-14260692.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, virus, approvazione, farmaci