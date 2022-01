https://it.sputniknews.com/20220103/nel-pistoiese-medico-agli-arresti-domiciliari-per-false-vaccinazioni-a-no-vax-14468837.html

Nel pistoiese medico agli arresti domiciliari per false vaccinazioni a no-vax

Nel pistoiese medico agli arresti domiciliari per false vaccinazioni a no-vax

Nelle intercettazioni il medico esorta i suoi pazienti no-vax al "silenzio assoluto". 03.01.2022, Sputnik Italia

Particolari sconcertanti sono emersi dalle intercettazioni delle forze dell'ordine condotte nello studio del dottor Federico Calvani, il medico di medicina generale della Montagna Pistoiese finito agli arresti domiciliari per false vaccinazioni a no-vax.Dall'inchiesta è venuta fuori tutta la scrupolosità e la cura del minimo dettaglio da parte del medico per non venire scoperto. Per rendere credibili le vaccinazioni, disegnava con un pennarello rosso il punto della pseudo-inoculazione, istruendo i propri pazienti degli effetti collaterali del vaccino, come l'indolenzimento del braccio, in modo da riferire ad amici e colleghi di lavoro tutto in modo credibile per non destare sospetti.Attualmente l'inchiesta conta 18 pazienti indagati in concorso con il medico, secondo i rilievi dei carabinieri del Nas i finti vaccinati potrebbero arrivare ad un centinaio.A quanto si apprende, uno dei finti vaccinati sarebbe finito in terapia intensiva lo scorso ottobre. Inoltre il medico avrebbe somministrato 2 soluzioni di vitamine a due ragazze adolescenti convincendole di averle vaccinate a seguito di un accordo col padre no-vax.Il prossimo 5 gennaio è previsto l'interrogatorio di garanzia per la conferma della misura cautelare.

