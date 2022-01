https://it.sputniknews.com/20220103/meteo-befana-al-freddo-e-al-gelo-in-tutta-italia-14459664.html

Meteo: Befana al freddo e al gelo in tutta Italia

Quest’anno l’Epifania e la Befana giungono al freddo e al gelo e ciò varrà un po’ per tutta l’Italia.Fino al 4 gennaio continueremo ad avere tanta nebbia al Nord e nuvole molto basse sul resto dell’Italia, che da alcuni giorni ingrigiscono le poche ore diurne che l’inverno porta in dote.Secondo quanto riferito dai meteorologi de IlMeteo.it all’Adnkronos, da mercoledì prossimo le condizioni atmosferiche muteranno sensibilmente, con correnti instabili provenienti dal Nord dell’Atlantico che manderanno le correnti d’alta pressione verso le terre d'origine.L’aria fredda è attesa per il giorno dell’Epifania, ovvero giovedì 6 gennaio, con piogge che si abbatteranno già dalla serata di martedì sul nord del Belpaese.Libeccio e Scirocco si occuperanno di diffondere il freddo anche sulla Toscana, l’Umbira e nel Lazio. Attese piogge, ma anche nevicate sotto i 500 metri.Proprio il giorno dell’Epifania, una corrente artica si aggiungerà al movimento atlantico, raffreddando il resto delle regioni italiane. Sparirà la nebbia, ma torneranno le gelate notturne, a cui bisognerà fare attenzione, e torneranno anche le giornate di sereno, anche se molto fredde.

