Messina, un morto e un ferito in una sparatoria

Un uomo è morto nella giornata di ieri, dopo esser stato raggiunto da diversi colpi di pistola. Gravemente ferita la persona che era con lui. L'agguato a... 03.01.2022, Sputnik Italia

Un 31enne, Giovanni Portogallo, già noto alle forze dell'ordine, è morto in un agguato avvenuto ieri pomeriggio a Messina, nel rione Camaro San Luigi, zona conosciuta alle forze dell'ordine per essere uno delle principali piazze di spaccio di droga della città sullo Stretto.Risulta gravemente ferita l'altra persona che si trovava, al momento dell'agguato, con Portogallo.Pare che i due stessero passeggiando insieme, quando sono stati raggiunti da due persone a bordo di uno scooter o di una motocicletta.Dopo l'espolosione dei primi colpi, i due hanno tentato una breve fuga, ma sono stati raggiunti da una nuova raffica di spari.Portogallo è morto sul colpo; l'altro giovane, in fin di vita, è stato trasferito dagli uomini della pubblica assistenza in ospedale, in codice rosso.I carabinieri, intervenuti sul luogo dell'accaduto, hanno preso nota delle testimonianze di alcune persone presenti al momento dell'agguato e hanno provveduto al fermo di un sospettato.

