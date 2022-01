https://it.sputniknews.com/20220103/mascherine-ffp2-a-075-centesimi-di-euro--raggiunto-accordo-governo-farmacisti-14464704.html

Mascherine Ffp2 a 0,75 centesimi di euro: raggiunto accordo governo-farmacisti

L’accordo è stato siglato dalla struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, d'intesa con il Ministero della Salute e sentito l'Ordine dei Farmacisti, e a cui hanno aderito FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite, stabilendo un prezzo calmierato sulla vendita delle mascherine Ffp2 presso le farmacie che aderiscono.Le mascherine Ffp2 servono obbligatoriamente a bordo dei mezzi di trasporto pubblico e anche per entrare al cinema e al teatro.Ma l’obbligo potrebbe scattare anche a scuola, dove si attendono per mercoledì 5 gennaio nuove decisioni da parte del governo, che si riunirà per il primo Consiglio dei ministri dell’anno.Secondo alcuni studi, le mascherine Ffp2 proteggono meglio contro la diffusione del coronavirus, rispetto alle mascherine chirurgiche o alle mascherine di comunità prodotte in casa con tessuti vari.

