Manganelli e cani contro i manifestanti: violenti scontri tra i no-vax e la polizia ad Amsterdam

Domenica, miglia di persone hanno invaso le strade e le piazze della capitale olandese per esprimere il proprio dissenso contro le misure imposte dal governo... 03.01.2022, Sputnik Italia

Il corteo è passato per le strade di Amsterdam, con i manifestanti che scandevano slogan contro il lockdown e le restrizioni anti-contagio. Poi, i dimostranti sono giunti in un parco, dove hanno organizzato un raduno, esponendo cartelli e striscioni. I manifestanti però hanno deciso di violare il divieto, ignorando anche le regole del distanziamento sociale e l’obligo di indossare mascherine protettive. Gli agenti delle forze dell’ordine sono intervenuti per disperdere la manifestazione. Si sono registrati violenti scontri tra polizia e dimostranti. Gli agenti hanno usato manganelli, alcuni di loro hanno fatto ricorso anche al supporto di cani poliziotto. Il 19 dicembre, nel Paese è stato imposto il lockdown, che ha portato alla chiusura di tutte le attività non essenziali. Le misure dovrebbero rimanere in vigore almeno fino al 14 gennaio.

