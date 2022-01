https://it.sputniknews.com/20220103/lutto-nella-letteratura-se-ne-e-andato-gianni-celati-aveva-tradotto-lulisse-di-joyce-14458106.html

Lutto nella letteratura, se n'è andato Gianni Celati, aveva tradotto l'Ulisse di Joyce

Se ne è andato, a 84 anni, in quell'Inghilterra, a Brighton, da lui eletta come casa nei lunghi anni della sua operosa e lunga carriera nell'insegnamento... 03.01.2022, Sputnik Italia

Autore di Comiche, Fata Morgana, del diario di viaggio Verso la foce, di varie opere tradotte in più lingue, come il suo Lunario del paradiso, tra le altre. Se n'è andato all'età di 84 anni colui che, inoltre, aveva anche tradotto l'Ulisse di Joyce.Dopo soggiorni vari in giro per il mondo, aveva scelto Brighton, in Inghilterra, come luogo dove continuare il proprio lavoro ed i propri studi.Autore di documentari, viaggiatore, autore di articoli per Il caffè, Sigma, Lingua e stile, Il Verri ed altri. Amico di Calvino, è lui stesso a raccontare in Documentari imprevedibili come i sogni, di essersi fermato più volte ospite dall'amico "Italo" nei suoi passaggi nella capitale francese.Insegnante per il Dams di Bologna, che lo vide assumere la cattedra di letteratura angloamericana, poi per l'università di Caen e la Brown University di Providence, negli Stati Uniti.

