Lavoro in Italia: persiste il divario salariale tra uomini e donne, giovani e over 55

Come vengono pagati i dipendenti privati e com’è andata per loro nell’anno del lockdown (2020)? Se lo è domandato Il Fatto Quotidiano, che ha elaborato gli... 03.01.2022, Sputnik Italia

In media, i giovani lavorano con contratti precari o discontinui e nel 2020 hanno lavorato 30 settimane, contro le 40 settimane della fascia di età sopra ai 55 anni, si apprende. Inoltre, i primi hanno guadagnato il 135% in meno dei secondi. Normale, si dirà, perché con il passare dell’età vi sono gli scatti di anzianità, ma è solo questa la motivazione che crea il divario salariale tra le giovani generazioni e i più adulti?Le tipologie di contratto sottoscritte alle nuove generazioni offrono una risposta alla domanda: precariato.Un giovane di 20 anni nel 2020 ha guadagnato 9.300 euro lordi l’anno, un dipendente privato tra i 25 e i 29 anni ha guadagnato nell’anno del lockdown 14.400 euro lordi, mentre un 55enne 27.900 euro.Se si guarda poi alla differenza tra uomini e donne, i primi hanno guadagnato mediamente 7mila euro l’anno in più.Redditi più poveriAltro dato rilevante che l’elaborazione dei dati fa notare è il calo del reddito medio dei lavoratori regolari in Italia (compresi autonomi, professionisti iscritti alla gestione separata e partite iva). Si è passati da 23.114 euro a 21.720 euro, e sono redditi al lordo delle tasse e degli imponibili previdenziali.I dipendenti pubblici, mantengono un tenore di vita medio decisamente più alto, con 33.173 euro di reddito, ma erano 33.660 euro prima della pandemia.I dipendenti privati passano da 22.790 a 21.500 euro di reddito. Gli amministratori di società sono rimasti sopra la media dei 48mila euro.

