Kenya, attacco mortale: 6 morti, si sospetta Al Shabaab

Sei persone sono decedute in un attacco probabilmente ad opera dei guerriglieri islamici di Al Shabaab. L'attacco è avvenuto a Mandera, cittadina al confine... 03.01.2022, Sputnik Italia

Sei persone sono rimaste uccise e diverse case sono state distrutte dal fuoco. Questo il bilancio dell'ennesimo attacco nella zona, attacco probabilmente attuato da parte dell'organizzazione dei guerriglieri islamici di Al Shabaab*.L'organizzazione opera da diverso tempo nel territorio delineato da Somalia e Kenya, ed ha alle spalle numerosi attacchi e numerose vittime.A riportare la notizia il capo locale delle forze di polizia.La situazione nella zona di confine tra i due Paesi è complicata dalla presenza sul territorio dei guerriglieri islamici, con continui ripetuti attacchi.L'organizzazione terroristica islamica di Al Shabaab ha da tempo dichiarato di volersi vendicare del vicino Kenya, dopo che quest'ultimo ha dato appoggio militare al governo della Somalia contro i guerriglieri jihadisti.Il Kenya, dopo che alcuni turisti occidentali erano stati rapiti dai guerriglieri, ha all'attivo la presenza dei propri soldati sul suolo somalo. *Gruppo terroristico con sede in Somalia strettamente legato ad al-Qaeda, un'organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri stati

