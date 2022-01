https://it.sputniknews.com/20220103/iran-chiede-allonu-processo-contro-usa-e-israele-per-lassassinio-di-soleimani-14462473.html

Iran chiede all'Onu processo contro USA e Israele per l'assassinio di Soleimani

Il rappresentante permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite, Majid Takht Ravanchi, ha chiesto, in una lettera pubblicata oggi e indirizzata al Consiglio di... 03.01.2022, Sputnik Italia

La lettera è stata inviata in occasione del secondo anniversario dell'assassinio di Soleimani. Secondo Ravanchi, Soleimani ha svolto un ruolo significativo nella lotta al terrorismo internazionale, quindi il suo omicidio è stato un "grande regalo" al Daesh* ed altri gruppi terroristici, riconosciuti come tali dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.Ravanchi ha osservato che l'esercito iraniano è determinato a continuare l'opera di Soleimani, aiutando attivamente i paesi ed i governi della regione nella loro lotta contro il terrorismo.Soleimani è stato ucciso la notte del 3 gennaio 2020 in un attacco di droni nei pressi dell'aeroporto internazionale di Baghdad, per ordine dell'ex presidente americano Donald Trump.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e molti altri paesi

