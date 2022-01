https://it.sputniknews.com/20220103/il-virologo-galli-si-augura-un-picco-di-contagi-entro-fine-gennaio-14463590.html

Il virologo Galli si augura un picco di contagi entro fine gennaio

Il virologo Galli si augura un picco di contagi entro fine gennaio

Intervistato ad Agorà, il direttore di Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli sembra iniziare l'anno con un non eccessivo ottimismo... 03.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-03T22:03+0100

2022-01-03T22:03+0100

2022-01-03T22:03+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/10408484_0:0:1191:670_1920x0_80_0_0_de675482ae1147405b2c1144d1e9b4a2.jpg

Il noto virologo ha spiegato in dettaglio l'andamento che si può prevedere per la pandemia in questo primo mese dell'anno, come riportato da Huffngtonpost:Dato importante, si è definito scettico circa la corrente preponderante che vede la variante Omicron come più infettiva, ma meno grave.Sulla possibilità di contrarre più volte la malattia, e nello specifico, di ammalarsi della nuova variante, per chi ha fatto ad esempio, la precedente variante Delta, conferma l'eventualità il virologo milanese, come riportato sempre dall'Huffingtonpost:Quando poi la conduttrice del programma gli chiede ragguagli circa la situazione degli altri paesi UE, il virologo dice, parafrasando, che gli altri paesi si "sono trovati ad avere una batosta importante", essendo partiti da una base più bassa di vaccinazioni.Sull'ipotesi poi sollevata dalla conduttrice circa il fatto che l'ennesima ondata e l'ennesima diffusione del virus possa far sperare in una immunità di gregge, il virologo ha risposto così: Ha concluso sul punto, dicendo che se poi tali ulteriori mutazioni "dovessero portare nella direzione di un comune raffreddore, non ci sarebbero grossi problemi, ma se prendiamo l'esempio del Brasile, a Manaus invece che portare ad una immunità di gregge si è arrivati ad una nuova variante".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia