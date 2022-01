https://it.sputniknews.com/20220103/i-ricevitori-starlink-di-elon-musk-attirano-i-gatti-nei-giorni-freddi---foto-14465976.html

I ricevitori Starlink di Elon Musk attirano i gatti nei giorni freddi - Foto

I ricevitori Starlink di Elon Musk attirano i gatti nei giorni freddi - Foto

Il servizio internet di SpaceX - Starlink - utilizza satelliti orbitali per fornire ai suoi clienti l'accesso al world wide web. 03.01.2022

Si è scoperto che le parabole Starlink di Elon Musk non solo portano Internet, ma attirano anche i gatti.Un cliente Starlink ha condiviso una foto di recente, mostrando cinque gatti che si accoccolano su uno dei piatti del ricevitore per stare al caldo in inverno."Starlink funziona alla grande, finché i gatti non scoprono che il piatto emette un po' di calore nei giorni freddi", ha scritto il cliente.Tuttavia, come uno dei netizen ha menzionato, nella posizione di lavoro, i dischi di Starlink non sono paralleli al suolo e quindi il loro angolo non può essere usato dagli animali come un letto su cui accoccolarsi. Ma quando i ricevitori sono spenti, essi diventano delle poltroncine e quindi possono attirare i felini, che lo considerano come un posto dove possono dormire al caldo.

