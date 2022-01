https://it.sputniknews.com/20220103/ffp2-o-chirurgica-ecco-quanto-proteggono-davvero-le-mascherine-14459732.html

Ffp2 o chirurgica, ecco quanto proteggono (davvero) le mascherine

Uno studio tedesco rivela che con l'utilizzo delle mascherine Ffp2 la possibilità di contagiarsi scende allo 0,1 per cento, anche se non si è vaccinati.

coronavirus in italia

Il tipo di mascherina che indossiamo può fare la differenza? Secondo uno studio del Max Plnck Institute di Monaco di Baviera la risposta è sì.Secondo l’esperimento, infatti, la possibilità di contrarre il Covid si riduce al minimo indossando una mascherina Ffp2.Gli esperti tedeschi prendono ad esempio una coppia di persone, una non vaccinata e una positiva al Covid. Nel caso in cui questi parlassero ad una distanza di tre metri per cinque minuti, senza indossare le mascherine, il rischio di contagio per la persona non vaccinata è del 100 per cento.Anche se la conversazione andasse avanti di più, mettiamo venti minuti, e la distanza fra i due interlocutori fosse accorciata, la possibilità di contagiarsi sarebbe comunque soltanto una su mille.Ma c’è di più. Lo studio, ripreso dal Corriere della Sera, spiega anche come, indossando questo tipo di mascherina in modo scorretto, e cioè non coprendo perfettamente naso e bocca, la probabilità di contagiare e contagiarsi resta al 4 per cento. Una percentuale nettamente inferiore all’equivalente senza mascherina.Anche se, c’è da dire, per mantenere livelli di protezione così elevati, le mascherine Ffp2 andrebbero cambiate ogni otto ore.Dalla scorsa settimana è obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto in tutta Italia, a partire dai sei anni. In alcuni luoghi, come gli spettacoli all’aperto o al chiuso, il cinema, locali con musica dal vivo, eventi e competizioni sportive, aerei, treni, navi e in generale tutti i mezzi di trasporto, anche quello pubblico locale, bisognerà indossare la mascherina Ffp2.Il dispositivo è obbligatorio anche per i vaccinati con tre dosi che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al Covid e che dallo scorso 31 dicembre non sono più sottoposti ad isolamento, ma all’autosorveglianza.

