Evergrande sospende contrattazioni in Borsa: sugli edifici pende ordine di demolizione

Il super indebitato sviluppatore cinese Evergrande, lunedì 3 gennaio, ha riferito di aver fermato la negoziazione delle sue azioni, mentre si diffonde la... 03.01.2022, Sputnik Italia

Il gigante immobiliare non ha fornito una ragione specifica per la sospensione delle sue azioni, ma i media cinesi hanno riferito che il governo ha obbligato la società alla demolizione di 39 edifici con appartamenti di lusso. Si tratterebbe del progetto Ocean Flower, in corso d’opera al largo della costa della provincia meridionale dell'isola di Hainan.La ragione dell'ordine di abbattimento riguarderebbe la revoca dei permessi di costruzione. Si ritiene che le autorizzazioni siano state ottenute dalla società illegalmente.Il gruppo cinese Evergrande è il secondo più grande sviluppatore immobiliare in Cina. Da luglio scorso, Evergrande è sull'orlo del fallimento, dopo anni di crescita e di prestiti attivi. Il calo delle vendite, un modello di business ad alto rischio e le scelte di Pechino per frenare la bolla nel mercato immobiliare cinese hanno spinto la società verso il baratro.A fine giugno 2021, il debito di Evergrande era stimato in 304 miliardi di dollari.

