Eventi scientifici del 2022, tra preparativi per sbarco sulla Luna e ripartenza acceleratore CERN

Eventi scientifici del 2022, tra preparativi per sbarco sulla Luna e ripartenza acceleratore CERN

Mentre ci prepariamo a visionare il calendario 2022 per programmare le vacanze e le minivacanze, potremo trovare il tempo anche per segnare gli eventi...

Nel mese di giugno 2022 riparte l’acceleratore di particelle Lhc del CERN di Ginevra, dopo uno stop tecnico che ne ha permesso la manutenzione e l’aggiornamento delle tecnologie.L’acceleratore, che ha permesso di scoprire il bosone di Higgs, sarà in grado di raccogliere dati da 40 milioni di collisioni tra protoni, prodotte ad intervalli di un solo secondo. Due gli esperimenti già programmati: Atlas e Cms.Alla riconquista della LunaLa Luna, che ci osserva da lassù e che pochi giorni fa è stata salutata dal James Webb Telescope, sarà la protagonista della ricerca e dell’esplorazione spaziale nel 2022.La missione Artemis della Nasa entra nel vivo, con i primi test di lancio del razzo SLSR (Space launch system rocket). Proseguono nel 2022 i preparativi per la costruzione della stazione lunare orbitante Gateway, che vede un’ampia partecipazione internazionale, che include Roscosmos, Nasa, Esa, Jaxa e Agenzia spaziale canadese.L’India atterrerà sulla Luna con la missione Chandrayaan-3, per portare sulla superficie del nostro satellite naturale un rover (Q3 2022).Anche l’Agenzia spaziale Russa prevede l’atterraggio sul satellite della missione Luna 25 (maggio 2022).Arriverà poi anche il primo satellite coreano, con il Korea Pathfinder Lunar Orbiter (1 agosto).In lista per la Luna ci sono anche gli Emirati Arabi, con un loro rover, e ancora la Nasa, con due missioni private (Astrorobotic Technology e Intuitive Machines), che porteranno strumenti scientifici sulla superficie lunare.Marte non è da menoIl 2022 è finalmente l’anno del rover ExoMars, sviluppato dall’Esa e da Roscosmos, con un grande contributo anche italiano, che ha realizzato la trivella. Partenza prevista per settembre 2022 per il rover Rosalind Franklin.

