Covid e pallone, Fabio Capello invoca taglio stipendio per calciatori no-vax

Covid e pallone, Fabio Capello invoca taglio stipendio per calciatori no-vax

Secondo l'ex tecnico, il taglio dello stipendio è giustificato in quanto i calciatori che non vogliono vaccinarsi contro il Covid fanno "danno a propria... 03.01.2022

Fabio Capello ha lanciato un appello pro-vax per i calciatori, sostenendo che se anche alle forze dell'ordine è stato imposto il vaccino, anche i calciatori possono vaccinarsi. Chi invece non vuole vaccinarsi contro il Covid, per l'ex tecnico di Juve, Milan, Roma e Real Madrid merita una decurtazione dello stipendio.Alla domanda se il Covid può influenzare l'andamento del campionato, Capello ha risposto negativamente, in quanto grazie ai vaccini la malattia decorre più spesso in forma lieve, accorciando così i tempi di recupero.Ieri si è saputo della positività al Covid del campione argentino del Paris Saint Germain Lionel Messi, vaccinato contro il Covid. In Italia Giorgio Chiellini, perno della difesa della Juventus e capitano degli azzurri, è risultato positivo al coronavirus, nonostante la terza dose di vaccino.

